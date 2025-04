Mann stirbt bei Polizeieinsatz in Ulm: Staatsanwaltschaft stellt Verfahren ein

per Mail teilen

Ein Mann stirbt im vergangenen Oktober bei einem Polizeieinsatz in Ulm-Lehr. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen die eingesetzten Polizisten eingestellt.

Das Verfahren gegen mehrere Polizisten wegen eines Todesfalles bei einem Polizeieinsatz in Ulm-Lehr ist eingestellt worden. Das teilte die Behörde am Mittwoch mit. Ein Fremdverschulden sei nicht nachweisbar gewesen.

Den Polizisten könne kein Fehlverhalten vorgeworfen werden, hieß es weiter. Der Mann sei laut Obduktion vermutlich an einer Stoffwechselentgleisung gestorben. Er habe unter Drogeneinfluss gestanden und habe sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden.

Mann soll sich gegen Polizisten gewehrt haben

Der 42-Jährige war an einem Sonntagabend vergangenen Oktober bei dem Einsatz in Ulm-Lehr ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte der Mann in einer Wohnung randaliert. Seine Mutter soll daraufhin die Polizei gerufen haben.

Nach Ankunft der Beamten soll sich der Mann auf den Beifahrersitz eines Streifenwagens gesetzt und sich geweigert haben, wieder auszusteigen, so die Behörde.

Als er aus dem Auto gezogen worden sei, habe er sich heftig gewehrt. Daher sei er am Boden fixiert worden. Damals war auch das Landeskriminalamt (LKA) eingeschaltet.

42-Jähriger kollabierte wohl bei Polizeieinsatz

Noch während des Einsatzes sei der Mann dann kollabiert. Damals sei ein Rettungswagen gerufen worden. Doch trotz sofortiger Wiederbelebungsmaßnahmen sei der 42-Jährige später im Krankenhaus gestorben.

Der Drogeneinfluss und das plötzliche Auftreten eines sogenannten exzitierten Delirs sowie dessen Verlauf seien für die Beamten nicht erkennbar gewesen. Laut Staatsanwaltschaft handelten sie daher rechtmäßig.