Heidenheimer Verein: Hohe Spritkosten erschweren Hilfe für die Ukraine

Nach dem Hilferuf einer 33-Jährigen Ukrainerin in Heidenheim hat sich ein Verein gegründet, der Hilfslieferungen organisiert und Wohnraum vermittelt. Wie die Arbeit vorangeht.

Im Heidenheimer Jahnhaus, einer ehemaligen Gaststätte, stapeln sich die Kartons. Darin liegen Hilfsgüter, wie Konservendosen, Seife, Shampoo oder auch Windeln. Vereinsmitglieder des neugegründeten Vereins "Heidenheim für Ukraine" verpacken die Spenden und laden sie in einen angemieteten Anhänger.

Der Verein "Heidenheim für Ukraine" sortiert die Sachspenden im Heidenheimer Jahnhaus. Von dort werden sie dann in Kleintransporter verladen und direkt in die Ukraine gebracht. SWR Christian Hammer

Jeden Tag kommen neue Spenden, über die sich Tanja Sporer dann einen Überblick verschafft. Auf jedes Paket versieht sie mit einem Aufkleber, auf dem jeweils auf Deutsch, Ukrainisch und Englisch steht, was darin ist.

Sonja Sporer kümmert sich darum, dass alle Kartons richtig beschriftet sind. SWR Christian Hammer

"Wenn uns die Menschen die Spenden bringen schauen wir, dass alles auch da ankommt, wo es gebraucht wird."

Bei direkten Hilferufen, wie zum Beispiel von Kliniken, kauft der Verein auch kurzfristig zu, erklärt die Vorsitzende Jasmin Glänzel-Seibold. Die Menschen in der Ukraine seien darauf angewiesen, dass "wir in Deutschland helfen." Aus diesem Gedanken habe sich auch der Verein zusammengefunden. Der Hilferuf der 33-jährigen geflüchteten Ukrainerin Ruslana habe die Initialzündung für die Initiative gegeben. Seither organisiert der Verein auch mithilfe von Ruslana selbst "passgenaue Hilfe" für die Betroffenen im Kriegsgebiet.

Hier können Spenden abgegeben werden und zwar Montags, Dienstags, Donnerstags und Samstags von 9 bis 13 Uhr, und am Montag, Dienstag und Donnerstag zusätzlich von 15 bis 19 Uhr. Am Mittwoch wird verladen. SWR Christian Hammer

Die Bevölkerung in Deutschland muss wissen, dass die Situation für die Menschen in der Ukraine nicht besser, sondern schlechter wird.

Rund 150 Engagierte hat der Verein. Die Solidarität sei "ungebrochen groß", betont Glänzel-Seibold. Dem Aufruf, dringend benötigte Medikamente, Verbandsmaterial und Lebensmittel zu spenden sind bereits sehr viele Menschen nachgekommen. Auch Ärzte, Apotheker und Unternehmen haben sich schon beteiligt und gespendet.

Energiepreise machen auch Helfern zu schaffen

Pro Woche sollen ihre zufolge mehrere Kleintransporter an die polnisch-ukrainische Grenze fahren. Erschwert werde die Hilfslieferungen durch die hohen Spritpreise. Glänzel-Seibold und ihr Team fordern deshalb Steuererleichterungen für Hilfstransporte. Die Politik müsse handeln. Pro Fahrt fielen derzeit rund 800 Euro Spritkosten an. Insgesamt seien es rund 5.000 Euro, die der Verein stemmen müsse. "Das Geld ist besser in Güter als in Sprit investiert", appelliert die Vereinsvorsitzende. Es reiche eben nicht nur Spenden zu sammeln, die Kartons müssten eben auch ankommen.