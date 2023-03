ver.di-Warnstreik in Ulm: 3.000 Menschen auf dem Münsterplatz

3.000 Menschen haben sich nach Angaben von ver.di am Donnerstagvormittag auf dem Ulmer Münsterplatz zum Protest versammelt. Die Gewerkschaft hatte zum Warnstreik aufgerufen. Und der war lautstark.

Die Gewerkschaft ver.di hat erneut zum Warnstreik in Ulm und Neu-Ulm aufgerufen. Am Donnerstag sollen Mitarbeitende der Städte Ulm und Neu-Ulm die Arbeit niederlegen. Auch die Stadt Laupheim und der Alb-Donau-Kreis sind betroffen.

Die Mülltonnen in Ulm werden nicht geleert, Knöllchen wird es keine geben, aber auch der Tiergarten bleibt geschlossen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Beschäftigten der Stadt Ulm und deren Betriebe zum Warnstreik aufgerufen. Auch die technischen Dienste der Stadt Laupheim (Kreis Biberach) und die Abteilungen Straßenmeisterei und Forst des Alb-Donau-Kreises sind aufgefordert die Arbeit niederzulegen. Fünf Demonstrationszüge zum Münsterplatz sind geplant. Dort soll es am Donnerstag um 10:30 Uhr eine Kundgebung geben.

Seit Wochen übt die Gewerkschaft ver.di Druck auf die Arbeitgeber aus. Die "Technik der Nadelstiche" betrifft die unterschiedlichsten Bereiche. ver.di/Benjamin Andelfinger

Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) können nicht einschätzen, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Streikaufruf der Gewerkschaft folgen werden. Laut einem Sprecher werden aber für die Kunden nur wenig Einschränkungen spürbar sein. Allerdings bleibt das "ServiceCenter Neue Mitte" den ganzen Tag geschlossen. Bei den SWU sind die Bereiche Energie, Netze, Telenet, Holding vom Streik betroffen. Stadtwerke Geschäftsführer Klaus Eder ist dafür, das die Arbeitgeber bei den Verhandlungen bei den steigenden Lebenshaltungskosten auch Zugeständnisse machen.

"Ich bin sehr überrascht, dass wir wieder bestreikt werden, obwohl es dazwischen keine Verhandlungen gegeben hat, das ist sehr ungewöhnlich. […] die sind da jetzt völlig unverhältnismäßig."

Auswirkungen des Warnstreiks in Ulm noch nicht in Gänze absehbar

Auch die Beschäftigen der städtischen Kultureinrichtungen sind zum Streik aufgerufen. So bleibt der Tiergarten geschlossen. Die Leitung der Stadtbibliothek will bis 9:45 Uhr am Donnerstag auf der Website bekannt geben, welche Standorte der Stadtbibliothek geöffnet sein werden.

ver.di-Warnstreik in Ulm: Mülltonnen bleiben stehen

Alle Recyclinghöfe und Gartenabfallplätze in Ulm bleiben am Donnerstag ganztägig geschlossen. Die Restmülltonnen in der Innenstadt und die Papiertonnen im Abfuhrbezirk 9, also Weststadt, Kuhberg, Lindenhöhe, werden nicht geleert. Die Entsorgungs-Betriebe der Stadt Ulm, EBU, bitten darum, die Mülltonnen zum gewohnten Abfuhrtermin am Straßenrand bereitzustellen und bis zur Leerung stehen zu lassen. Die Leerung der Tonnen wird demnach in den darauffolgenden Tagen nachgeholt. Das bedeute Überstunden für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, so Roland Bock, Abteilungsleiter der Betriebe der EBU. Die Abfuhr der Gelben Säcke durch die Firma Remondis ist laut EBU durch den Warnstreik nicht betroffen.

"Es sind nicht allzu viele Überstunden, die anfallen. Weil die Leute da einfach ein bisschen mehr Gas geben."

ver.di will öffentliche Verwaltung "lahmlegen"

Die Gewerkschaft ver.di hat angekündigt, die öffentliche Verwaltung in Ulm lahmlegen zu wollen. Ulm sei einer der landesweiten Schwerpunktstreiks am Donnerstag. Mehrere hundert Beschäftigte der Stadtverwaltung und der städtischen Betriebe sind aufgerufen, die Arbeit befristet niederzulegen. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Klärwerks Steinhäule, der Stadt Neu-Ulm, des Tannenhofs und der Sparkasse Ulm werden sich dem Warnstreik anschließen, so ver.di in einer Ankündigung. Zur Kundgebung auf dem Münsterplatz um 10:30 Uhr erwartet die Gewerkschaft rund 1.500 Teilnehmer.

"Immer mehr Menschen schließen sich dieser Welle an. Die Beschäftigten sind richtig sauer auf den kommunalen Arbeitgeber."

Der Streit zwischen der Gewerkschaft ver.di und den Arbeitgebern um mehr Lohn für die Beschäftigten in ganz Deutschland dauert schon länger an. Die Gewerkschaft will ein höheres Gehalt für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes erreichen: 10,5 Prozent, mindestens aber 500 Euro im Monat mehr. Die erste von drei verabredeten Verhandlungsrunden war am 24. Januar in Potsdam, die dritte und letzte verabredete Runde ist vom 27. bis voraussichtlich 29. März 2023.