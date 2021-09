Busfahrerstreik trifft ab Montag auch Ostwürttemberg

Im privaten Busgewerbe soll es nach dem Ende der Sommerferien ab Montag wieder Streiks geben. Betroffen sind auch Betriebe in Heidenheim und Ellwangen. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag angekündigt. Strittig im Tarifstreit sind unter anderem unbezahlte Standzeiten der Busse sowie Nacht- und Sonntagszuschläge. Sechs Verhandlungsrunden haben bislang zu keiner Einigung in dem Tarifstreit geführt. Der Arbeitskampf kommende Woche war von der Gewerkschaft bereits vor den Ferien angekündigt worden. So sollen die Fahrer der Heidenheimer Verkehrsgesellschaft (HVG) und des Ellwanger Standortes der Friedrich-Müller-Omnibusunternehmen GmbH (FMO / Müller-Bus) von Montag bis Mittwoch streiken. Zuvor war es bereits zu mehreren Warnstreiks gekommen.