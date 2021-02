Die Polizei hat nach den Explosionen zweier Briefbomben bei Lebensmittelfirmen einen Verdächtigen im Raum Ulm festgenommen. Der 66-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft.

Auf die Spur des Mannes kam die Sonderkommission durch die Ermittlungen zum Versandweg und zur Art der Sprengstoffpakete. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Landeskriminalamt am Samstag mit. Die Festnahme sei am Freitagabend passiert.

Zwei Briefbomben explodierten: Bei Lidl in Neckarsulm und auch bei den Wild-Werken in Eppelheim (Archivbild) SWR

Verdächtiger ließ sich widerstandslos festnehmen

Bei dem 66-Jährigen handelt es sich nach Angaben der Ermittler um einen Rentner. Er habe sich widerstandslos festnehmen lassen. Angaben zu den Vorwürfen machte der Mann demnach nicht. Bislang sei der Rentner nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Die Ermittler durchsuchten die Wohnräume des Mannes.

Drei explosive Postsendungen an Lebensmittelfirmen

Drei explosive Postsendungen hatte es seit Mittwoch gegeben: An die Wild-Werke in Eppelheim (Rhein-Neckar-Kreis), den Konzern Lidl in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) sowie an den bayerischen Babynahrungshersteller Hipp. Bei der Explosion bei Lidl wurden drei Mitarbeiter verletzt, in Eppelheim eine Person. Die Sendung an Hipp ist nach Angaben der Ermittler am Donnerstag am Münchner Flughafen abgefangen und entschärft worden.

Vermutlich keine weitere Briefbomben versandt

Schon am Freitag hatten die Ermittler bekannt gegeben, eine Spur deute darauf hin, dass die Pakete in Ulm abgeschickt wurden. Es sei wenig wahrscheinlich, dass weitere sprengstoffverdächtige Postsendungen abgeschickt wurden.