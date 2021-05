Der Austausch von Wasserrohren ist vermutlich der Grund für das mit Keimen kontaminierte Trinkwasser in den Bibertaler Ortsteilen Kissendorf und Silheim im Kreis Günzburg.

Bibertal: Das Wasser aus dem Wasserhahn ist derzeit nicht zu gebrauchen, weil es mit Bakterien verseucht ist. Abkochen hilft nicht. picture-alliance / Reportdienste picture alliance, dpa, Patrick Pleul

Die kaputten Zement-Rohre sind nur wenige Tage vor dem Bekanntwerden der Verunreinigung durch Kunststoffrohre ersetzt worden, heißt es in einem Bericht der Günzburger Zeitung. Hierbei könnten Schadstoffe ins System gelangt sein. Auch könnte durch den Wasserdruck beim Wiederanfahren eine undichte Stelle entstanden sein.

Weitere Untersuchungen sollen nun Klarheit bringen. Das Trinkwasser ist unter anderem mit Darmbakterien belastet, die schwere Infektionen auslösen können. Das hatten Laborergebnisse am Samstag bestätigt. Auch Enterokokken konnten nachgewiesen werden. Sie haben das Potenzial, Blutvergiftungen oder Harnwegsinfektionen hervorzurufen.

Das Wasser darf deshalb weiterhin nicht genutzt werden, teilte die Gemeindeverwaltung am Freitagabend mit. Seit einer Woche dürfen die rund 1.600 Einwohner der Bibertaler Ortsteile Kissendorf und Silheim weder Leitungswasser trinken noch duschen.

Gemeinde stellt Trinkwasser in Flaschen bereit

Die Gemeinde Bibertal stellt für die betroffenen Bewohner Trinkwasser in Flaschen bereit, außerdem steht eine Frischwasser-Entnahmestelle am Sportheim des FC Silheim zur Verfügung. Duschgelegenheiten gibt es in mehreren Gaststätten. Abkochen des Wassers nützt als Gegenmaßnahme nichts, darauf weist die Gemeinde ausdrücklich hin. Die Maßnahmen werden per Handzettel in Kissendorf und Silheim verteilt.