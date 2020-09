Innenminister Thomas Strobl hat am Mittwochabend bei einem Festakt in Aalen (Ostalbkreis) die Arbeit des scheidenden Landrats Klaus Pavel gewürdigt. Mit Sachkunde und Engagement habe dieser in den vergangenen 24 Jahren viel im Ostalbkreis bewegt. Mit dem Vorsitz in der Härtefallkommission Baden-Württembergs habe Pavel nun eine weitere verantwortungsvolle Aufgabe bei der Prüfung abgelehnter Asylanträge übernommen.