Am Landgericht in Ulm soll am Dienstag das Urteil gegen den Mann fallen, der eines seiner Kinder am Ostermontag in Ulm getötet haben soll. Der Angeklagte gilt als nicht schuldfähig.

Ostermontag 2023 in Ulm-Wiblingen: Ein Mann tötet ein siebenjähriges Mädchen. Kurz darauf geht bei der Polizei ein Notruf ein. Der Mann hat selbst dort angerufen. Jetzt soll das Urteil am Landgericht in Ulm gesprochen werden. Der Tatort am Schulzentrum in Ulm-Wiblingen, an dem der Vater seine siebenjährige Tochter getötet haben soll. z-media Ralf Zwiebler Tatverdächtiger will das Kind "geopfert" haben Laut Anklage litt der Mann zum Tatzeitpunkt an einer schizophrenen Psychose. Ein psychiatrischer Gutachter stellte klar, dass der 41-Jährige nicht schuldfähig ist. So hatte der Tatverdächtige unter anderem davon gesprochen, dass er "für Gott eines seiner Kinder opfern müsse". Der Mann hat noch drei weitere Kinder. Die Staatsanwaltschaft hatte schon vor Prozessbeginn gefordert, dass der Täter in ein geschlossenes psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird.