Gemeinderat stimmt Varta-Neubau zu

Der Batteriehersteller Varta wird in Dischingen (Kreis Heidenheim) einen ungewöhnlich hohen Neubau errichten. Am Montag hat der Gemeinderat dem Vorhaben zugestimmt. 26 Meter hoch soll der Neubau am Ortsrand von Dischingen werden. Das Pikante ist: Der Bebauungsplan lässt eigentlich nur Gebäudehöhen bis 17 Meter zu. Mit seiner Entscheidung hat der Gemeinderat also eine Ausnahme für den Batteriehersteller gemacht - wie auch schon in früheren Jahren, wenn es um diesen für die Region wichtigen Arbeitgeber ging. In dem Neubau sollen die Bereiche Kathodenherstellung und die Massemischerei untergebracht werden. Um die Produktion zu erweitern, sei das neue Gebäude nötig. Ein neues Werk könne zudem energieeffizienter und kostengünstiger produzieren.