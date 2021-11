Dämpfer für Batteriekonzern Varta

per Mail teilen

Der Ellwanger Batteriekonzern Varta hat im dritten Quartal 2021 einen satten Dämpfer bei den Erlösen zu spüren bekommen. Um 1,3 Prozent sei der Umsatz im letzten Dreivierteljahr abgesackt. Laut Varta liegt er jetzt bei rund 622 Millionen Euro. Neue Projekte mit wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen seien verzögert angelaufen, so das Ellwanger Unternehmen. Bereits letzte Woche hatte Varta die Umsatzprognose gesenkt und mitgeteilt, dass das dritte Quartal schwächer ausgefallen sei als erwartet. Lithium-Ionen-Zellen hatten in den vergangenen Jahren für starkes Wachstum bei Varta gesorgt, da kabellose Kopfhörer sehr gefragt waren. Während der Verkauf von Mikro-Batterien zurückging, konnten Haushaltsbatterien in den ersten drei Quartalen zulegen, teilte Varta mit.