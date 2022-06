Nördlingen: Varta eröffnet "modernste Fabrik für Lithium-Ionen-Batterien"

Der Batteriehersteller Varta hat am Montag nun offiziell eine neue Produktionshalle in Nördlingen eröffnet. Dort werden künftig Lithium-Ionen-Zellen etwa für Fitnessuhren hergestellt.

Das bestehende Werk wird damit erweitert. Mit dem Neubau hat sich die Zahl der Mitarbeiter von Varta am Standort Nördlingen innerhalb eines Jahres verdoppelt – auf jetzt 1.000. Und ein Ende des Wachstums ist nicht in Sicht: Schon im Herbst startet der Bau des nächsten Gebäudes in Nördlingen, hieß es.

Der Hauptsitz der Varta AG in Ellwangen - das Unternehmen beliefert High-Tech-Firmen weltweit. dpa Bildfunk picture allianceSina Schuldtdpa

Mini-Batterien gefragt wie nie

Varta profitiert davon, dass kabellose, mobile Elektrogeräte, wie etwa auch Kopfhörer, weltweit boomen – und meist mit kleinen Lithium-Ionen-Zellen laufen. Die werden künftig in der neuen Produktionshalle in Nördlingen hergestellt. Aber auch das Geschäft mit der Elektromobilität ist für die Firma ein großer Hoffnungsträger.

Die Herstellung von Batterien für Mini-Kopfhörer, wie etwa von Apple, sorgt bei Varta für steigenden Umsatz. dpa Bildfunk picture alliance/Rolf Vennenbernd/dpa

Hohe Gewinne

Allein im Geschäftsjahr 2020 stieg bei Varta der Gewinn, von dem noch Steuern und Investitionen abgezogen werden müssen, um 145 Prozent – auf 239 Millionen Euro. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) ist auch deshalb vor Ort, weil Varta viel Geld aus dem Milliardenprogramm zur Förderung der Batteriezellproduktion in Deutschland bekommt. Allein an den Standort Nördlingen fließen 100 Millionen Euro von Bund und Freistaat.

Kaderschmiede

Der Batteriehersteller Varta baut an seinem Hauptstandort in Ellwangen (Ostalbkreis) derzeit ein neues Ausbildungszentrum. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben rund 2,5 Millionen Euro in das Gebäude und die Ausstattung. Im Juli soll das neue Zentrum in Betrieb gehen.