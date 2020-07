Der Bund und die Länder Baden-Württemberg und Bayern fördern die Herstellung von Hochleistungsbatterien bei Varta mit 300 Millionen Euro. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) übergab den Förderbescheid am Dienstag in Ellwangen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU, 2.vl) übergibt in Ellwangen den Förderbescheid an den Vorstandsvorsitzenden der Varta AG, Herbert Schein SWR Frank Polifke

Mit dem Geld soll Varta die Produktion von Batteriezellen weiter vorantreiben, vor allem von Lithium-Ionen-Batterien. Batterietechnologie sei in Zukunft ein entscheidender Bereich der industriellen Wertschöpfung, teilen die Ministerien mit. Deutschland müsse sich eine starke Position im internationalen Wettbewerb erarbeiten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wird am Dienstag zusammen mit den Landeswirtschaftsministern den Förderbescheid übergeben. Die bis zu 300 Millionen Euro sollen in einem Zeitraum bis Ende 2024 fließen.

Bei Varta in Ellwangen wird die Batterieherstellung mit 300 Millionen Euro gefördert. Pressestelle Varta AG

Batterien für Energiespeicher und E-Mobilität

Wie das Unternehmen mitteilte, sollen neben den kleineren Batterien auch größere Formate entwickelt werden. Diese könnten künftig in Energiespeichern, Robotern und in der E-Mobilität eingesetzt werden. Ziel ist demnach die Optimierung und später eine Massenproduktion dieser Batterien.

1.000 neue Stellen entstehen

Varta erweitert derzeit seine Produktion in Ellwangen und Nördlingen. Laut Varta werden in Ellwangen und Nördlingen bis Ende 2021 etwa 1.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. An seinem Hauptsitz in Ellwangen beschäftigt der Konzern momentan rund 4.000 Mitarbeiter. Im vergangenen Geschäftsjahr konnte Varta seinen Betriebsgewinn beinahe verdoppeln.