Der Ellwanger Batteriehersteller Varta rechnet für dieses Jahr mit mehr Umsatz und Gewinn als bisher angenommen. Das hat der Konzern am Donnerstag bekannt gegeben. Grund ist laut Varta der Boom kabelloser Kopfhörer. In naher Zukunft werde es praktisch keine Handy-Kopfhörer mit Kabel mehr geben, prognostizierte Vorstandschef Herbert Schein. Der Ellwanger Konzern ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Batterie-Knopfzellen für Kopfhörer. Wegen des Booms geht die Konzernleitung für dieses Jahr von einem Umsatz zwischen 840 und 860 Millionen Euro aus, das sind 30 Millionen Euro mehr, als sie bisher angenommen hatte. Im kommenden Jahr will Varta die Produktionsgeschwindigkeit um mehr als 50 Prozent erhöhen.