Der Batteriehersteller Varta will seinen Standort in Ellwangen weiter ausbauen. Dabei soll vor allem in die Höhe gebaut werden.

Der Batteriehersteller Varta will seinen Stammsitz weiter ausbauen. Wie das Unternehmen auf seiner Internetseite mitteilt, sollen neben Büros auch Flächen für Forschung und Entwicklung entstehen, diese sollen vor allem in die Höhe gebaut werden. Genauere Angaben wie zu Größe und Kosten will Varta noch nicht bekannt geben.