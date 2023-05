Vandalismus: Seniorin in Nördlingen als Serientäterin ermittelt

per Mail teilen

Die Polizei in Nördlingen hat eine ungewöhnliche Serientäterin ermittelt: Eine 66-jährige Frau soll in mehr als 50 Fällen einen Schaden von insgesamt 15.000 Euro angerichtet haben.

Die Polizei in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) hat eine Vandalismus-Serie in der Stadt aufgeklärt. Für viele der Sachbeschädigungen soll demnach eine Frau verantwortlich sein, die sich von ihrer Nachbarschaft nicht akzeptiert gefühlt habe.

Vor allem an der Reimlinger Mauer in der Nördlinger Innenstadt hatten seit September 2021 Vandalismus-Fälle zugenommen. Es wurden Eier an Hauswände geworfen, Autos mit Farbe übergossen oder Türschlösser verklebt. Trotz intensiver Ermittlungsarbeit und Überwachungsmaßnahmen konnte zunächst kein konkreter Tathinweis gewonnen werden, berichtet die Polizei.

Vandalismus in Nördlingen: Roter Farbtropfen überführt Seniorin

Zuletzt wurden im April zwei Hausfassaden mit roter Farbe beschmiert. Nach Zeugenaussagen hatte die Polizei eine 66-jährige Frau im Verdacht. Vor ihrem Anwesen fanden die Beamten einen roten Farbtropfen. Damit konfrontiert gab sie zu, dafür verantwortlich zu sein - und auch für eine Vielzahl weiterer Sachbeschädigungen. Insgesamt 54 Fälle wurden zur Anzeige gebracht.

Als Motiv gab sie an, sich über ihre Nachbarn geärgert zu haben, weil diese sie und ihren Partner nicht akzeptieren würden. Der von ihr verursachte Schaden liegt bei insgesamt rund 15.000 Euro.