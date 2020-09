In mehreren Häuser einer Straße in Erbach im Alb-Donau-Kreis haben Unbekannte hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, brachen die Täter am Sonntag in ein Haus und in eine Garage ein, tranken Bier und Wein und verschmierten die Fassaden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.