Die Polizei sucht in Waldstetten im Ostalbkreis einen unbekannten Täter nach Vandalismus-Vorfällen in der Sankt-Laurentius-Kirche. Am Mittwoch sei die Außenfassade beschmiert und im Innenraum eine Kerze zerschlagen worden. Bereits am vergangenen Samstag habe man Schuhspuren auf dem Altar festgestellt.