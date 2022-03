Vandalen zerstören weiteren Kreuzstock

Im Zusammenhang mit der Zerstörung am Kalvarienberg in Kammeltal-Wettenhausen (Kreis Günzburg) ist offenbar ein weiterer Kreuzstock in der Nähe beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der gemauerte Kreuzstock steht bei einer Forsthütte in einem Waldgebiet in der Nähe von Wettenhausen. Im Kreuzstock befand sich hinter einer Glasscheibe eine Marienfigur aus Ton. Die Scheibe und die Figur wurden zerschlagen und die Bepflanzungen rund um den Kreuzstock verwüstet. Bereits in der Nacht auf Samstag war in Wettenhausen der Gebetsweg am Kalvarienberg zerstört worden. Die Spurenauswertung laufe, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West dem. Am Gebetsweg war Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden.