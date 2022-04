Uzin Utz erweitert Standort im Ulmer Donautal

Der Ulmer Bauchemiehersteller Uzin Utz erweitert seinen Standort im Ulmer Donautal. Dies sei ein langfristiges Bekenntnis zum Standort, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Im Donautal hat der Bauchemiehersteller ein neues Grundstück mit einer Immobilie von einem Logistikunternehmen erworben. Die Fläche von Uzin Utz erweitere sich dadurch um mehr als 21.000 Quadratmeter. Die Firma sei langfristig auf Wachstum ausgerichtet: Jährlich könnten 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinzukommen, was in den kommenden zehn Jahren auf 150 neue Arbeitsplätze hinausläuft. Ein solcher Aufbau habe sich mit den bisherigen Möglichkeiten nicht realisieren lassen, so Vorstandsmitglied Julian Utz.