Vergewaltigung von 14-Jähriger in Illerkirchberg: Urteile erwartet

Prozess-Ende am Ulmer Landgericht nach "Deal"

Prozess-Ende am Ulmer Landgericht nach "Deal" Vergewaltigung von 14-Jähriger in Illerkirchberg: Urteile erwartet

Im Prozess um die mutmaßliche Vergewaltigung einer 14-Jährigen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) will das Ulmer Landgericht am Montag (15.2.) die Urteile fällen. Zuvor halten Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre Plädoyers.