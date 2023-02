per Mail teilen

Ein 34-Jähriger muss für drei Jahre ins Gefängnis, weil er in Oberkochen einen Mann absichtlich angefahren hat.

Das Landgericht Ellwangen hat am Dienstag einen 34-Jährigen wegen versuchten Totschlags zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Angeklagt war der Mann wegen versuchten Mordes, weil er sein Opfer in Tötungsabsicht angefahren hat.

Auch mit Messer und Motorsäge bedroht

Die Tat geschah im vergangenen Sommer: Nach einem Streit in einer Gaststätte in Oberkochen (Ostalbkreis) hat der 34-Jährige sein Opfer zunächst mit einem Messer und einer Motorsäge bedroht. Später ist er laut Anklage mit seinem Auto zurückgekehrt und hat den Mann nach einem erneuten Streit angefahren und erheblich verletzt.

Motiv unklar

Bei seinen Taten habe der Angeklagte in Tötungsabsicht gehandelt, so die Staatsanwaltschaft. In den vergangenen Prozesstagen wurde jedoch nicht klar, welches Motiv der Mann für die Tat gehabt haben könnte. Der Angeklagte selbst berief sich auf Erinnerungslücken. Der 34-Jährige war zum Tatzeitpunkt betrunken. Er bedauere die Tat sehr, sagte er im Prozess.