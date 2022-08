Landgericht Ulm: Täter muss nach Faustschlag in die Psychiatrie

Ein Jahr nach einem Angriff in einer Ulmer Parkanlage hat das Landgericht Ulm den Täter wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Der Mann muss in die Psychiatrie.

Wie die "Südwest Presse" berichtet, sah es das Gericht als erwiesen an, dass der Angeklagte einen anderen Mann ohne Vorwarnung niedergeschlagen hat. Das 65-jährige Opfer, Dieter Lehmann, wollte den Angeklagten Anfang August vergangenen Jahres davon abhalten, Kinder und Jugendliche zu belästigen. Daraufhin habe der betrunkene, damals 34-Jährige mit der Faust zugeschlagen.

Täter Gefahr für andere Menschen

Durch den Faustschlag und den Aufprall auf dem Boden erlitt der Senior schwere Kopfverletzungen. Er lag mehrere Tage auf der Intensivstation. Wie er im SWR-Interview berichtete, kam der Angriff völlig unerwartet. Dieter Lehmann spielte mit seinem Enkel und einigen Jugendlichen Basketball im Park, als sie der 34-jährige störte. Als er den jungen Leuten drohte, schaltete er sich ein und wachte erst später in der Notaufnahme wieder auf.

Angeklagter streitet Tat und Erkrankung ab

Im Prozess stritt der Angeklagte die Tat ab. Laut dem Zeitungsbericht ergab ein psychiatrisches Gutachten, dass der Angreifer an paranoider Schizophrenie leidet. Eine Gefängnisstrafe komme daher nicht in Frage. Der 35-Jährige gestehe sich seine Krankheit nicht ein und stelle so eine Gefahr für andere Menschen dar. Deshalb muss er nun in Sicherheitsverwahrung in die Psychiatrie - und das ohne zeitliche Begrenzung.