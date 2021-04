Nach dem Mord am Dreikönigstag 2018 am Ulmer Eselsberg hat der Bundesgerichtshof die Revision eines Angeklagten gegen das Urteil als unbegründet verworfen. Damit ist das Urteil jetzt rechtskräftig, teilte das Landgericht Ulm am Donnerstag mit. Das Landgericht hatte den Mann im Herbst vorigen Jahres zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren und drei Monaten verurteilt, unter anderem wegen Raubes mit Todesfolge. Am Dreikönigstag 2018 war er zusammen mit zwei Komplizen in eine Wohnung am Ulmer Eselsberg eingebrochen. Ein Bewohner starb, nachdem die Täter ihn niedergeschlagen und geknebelt hatten. Der 34-jährige Täter war einige Wochen später in Israel festgenommen worden. Zuvor war bereits der Haupttäter in einem separaten Prozess zu lebenslanger Haft wegen Mordes verurteilt worden, seine Ehefrau wegen Raubes zu drei Jahren Haft.