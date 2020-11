per Mail teilen

Sechs Männer sind am Montag vom Landgericht Memmingen zu Haftstrafen zwischen sechs und sieben Jahren verurteilt worden. Die Männer hatten geholfen, Kokain in Bananenkisten nach Neu-Ulm zu schmuggeln.

Es hatte eine so genannte Verständigung zwischen Angeklagten und Gericht gegeben, einen Deal: Für volle, wahrheitsgemäße Geständnisse einigte man sich auf mildere Haftstrafen. Vier der Männer aus Albanien müssen nun laut einem Gerichtssprecher wegen der Beteiligung am Drogenhandel für sechs Jahre in Haft, zwei Verurteilte erhielten eine siebenjährige Haftstrafe.

Marktwert 20 Millionen Euro: Kurz nach der Festnahme hatte das Bayerische Landeskriminalamt das sichergestellte Kokain der Presse gezeigt BR, Henning Pfeifer (Archivbild)

Die Männer im Alter zwischen 23 und 40 Jahren hatten eine halbe Tonne Drogen auf dem Wasserweg von Ecuador aus zunächst in die Niederlande gebracht. Das Kokain war in Bananenkisten versteckt. Ein Lastwagen transportierte die Drogen weiter zu einem Obsthändler nach Neu-Ulm. Der Fahrer und auch die Mitarbeiter der Obsthandlung wussten laut Gericht allerdings nichts von dem Kokain.

Imitate statt Kokain in Bananenkisten

Das Kokain wurde entdeckt. Die Ermittler tauschten die Drogenpakete gegen Imitate aus. Als die Täter im Dezember 2019 in den Fruchtgroßhandel einbrachen, um die Drogen abzuholen, wurden sie festgenommen.