Prozess: Urteil gegen aus Ulm stammende Journalistin Meşale Tolu erwartet

Im Fall der aus Ulm stammenden Journalistin Meşale Tolu wird am Montag das Urteil erwartet. Internationale Prozessbeobachter rechnen mit einem Freispruch. Im Oktober hat die Staatsanwaltschaft aus Mangel an Beweisen einen Freispruch für Tolu gefordert. Am Montag stehen die Plädoyers der Verteidigung und die Urteilsverkündung auf dem Programm. Wie weit die Verhandlung am Montag fortschreitet, ist unklar. Zusammen mit Tolu sind mehr als 20 weitere Menschen im selben Verfahren angeklagt. Halten alle Anwälte ein Schlussplädoyer, kann es ein langer Verhandlungstag werden in Istanbul. Zuletzt war ein Urteil für Heilig Abend angekündigt, dann wurde aber erneut vertagt. Insgesamt dauert der Prozess gegen die aus Ulm stammende Journalistin schon mehr als vier Jahre. Ihr werden Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vorgeworfen. Das Verfahren gegen sie hat die deutsch-türkischen Beziehungen zeitweise stark belastet.