Das Landgericht Ulm hat zwei Männer wegen schweren Bandendiebstahls zu vier und fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Täter einer größeren Bande angehörten, die zahlreiche Gerüstteile im Wert von rund einer halben Million Euro gestohlen hatte. In zwölf Fällen sollen sie auf Firmengelände in ganz Deutschland eingedrungen sein, darunter auch in Ulm. Fünf Beteiligte der Bande waren in einem früheren Verfahren bereits wegen mehrfachen schweren Bandendiebstahls und des Versuchs dazu zu Haftstrafen zwischen vier Jahren und sechs Monaten und zwei Jahren und acht Monaten verurteilt worden.