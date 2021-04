Im Prozess wegen Brandstiftung und versuchten Mordes in einer Ehinger Spielhalle ist die Angeklagte vor dem Landgericht Ulm zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt worden.

Die Richter am Landgericht kamen zu dem Schluss, dass die 42-jährige Angeklagte im vergangenen Jahr in einer Spielhalle in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) mit einem Kanister Spiritus ein Feuer entfacht hat. Zur Tatzeit schliefen im Stockwerk über der Spielhalle 14 Bewohner. Weil sie deren Tod billigend in Kauf genommen habe, verurteilte das Gericht die Frau auch wegen 14-fachen versuchten Mordes.

Urteil auch wegen besonders schwerer Brandstiftung

Die Richter sprachen die Frau am Mittwoch zudem der versuchten besonders schweren Brandstiftung, des Diebstahls und der Unterschlagung schuldig. Die ehemalige Mitarbeitern der Spielhalle hatte die Brandstiftung im Verlauf des Prozesses gestanden. Sie habe damit unter anderem den mehrfachen Diebstahl von Wechselgeld vertuschen wollen, den sie wegen Geldnot begangen habe. Es habe sich um eine Kurzschlussreaktion gehandelt.

Richter blieben mit dem Urteil knapp unter der Forderung der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Haftstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten gefordert. Der Verteidiger der Frau hatte dagegen für eine Verurteilung wegen Brandstiftung und Unterschlagung mit einer Strafe von unter zwei Jahren plädiert.

Kein großer Schaden an der Spielhalle in Ehingen

Das Feuer war im Dezember 2020 nach kurzer Zeit von selbst erloschen. Keiner der Bewohner wurde verletzt. Der Brandschaden betrug rund 5.000 Euro.