Im Prozess um Drogenhandel im "Darknet" sind die beiden Haupttäter am Donnerstag vor dem Landgericht Memmingen zu hohen Haftstrafen verurteilt worden.

Sechs Jahre und zwei Monate Haft wegen Drogenhandels hieß es für einen Mann aus Blaustein im Alb-Donau-Kreis und den Angeklagten aus Trochtelfingen im Kreis Reutlingen. Die mitangeklagte Ehefrau des Blausteiners hat eine Bewährungsstrafe wegen Beihilfe erhalten, ein Jahr und acht Monate. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Das Landgericht Memmingen hat die Angeklagten zu hohen Haftstrafen verurteilt (Archivbild). SWR Frank Wiesner

Das Trio hatte im so genannten Darknet, unter anderem auf einer Seite namens "Lenas Bioladen", Marihuana verkauft. Die Rauschgiftpäckchen wurden teilweise über einen Briefkasten in Neu-Ulm per Post an Kunden aus ganz Deutschland verschickt. Sie sollen so rund 740.000 Euro eingenommen haben.

Im Prozess haben die Anklagten den Drogenhandel im Darknet gestanden

Die angeklagte Ehefrau des Blausteiners hatte gleich zu Prozessbeginn ein Geständnis abgelegt. Ende April räumten dann auch die beiden angeklagten Männer die Taten ein. Sie gaben zu, über mehrere Online-Plattformen mit Drogen gehandelt zu haben. Es kam zu einer Verständigung zwischen den Prozessbeteiligten. Im Gegenzug für das Geständnis wurde die zu erwartende Haftstrafe begrenzt.

Beide Angeklagte müssen nun laut dem Gericht ins Gefängnis, sollen aber im Zuge der Haftstrafe auch einen Drogenentzug machen.