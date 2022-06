Urteil im Mordprozess erwartet

Im Prozess am Landgericht Memmingen wegen Mordes an einer 33-jährigen Frau in Senden-Wullenstetten (Kreis Neu-Ulm) werden am Dienstag die Plädoyers gehalten. Laut einem Gerichtssprecher könnte am Abend das Urteil fallen. Der 39-jährige Angeklagte soll im vergangenen Jahr seine Ehefrau im gemeinsamen Bett erstickt haben. Laut Anklage hat er ihr einen Schnürsenkel um den Hals gelegt, um einen Suizid vorzutäuschen.