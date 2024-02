Landgericht Ellwangen: Urteil im Fall des getöteten Zweijährigen erwartet

per Mail teilen

Im Fall des getöteten zweijährigen Kleinkinds aus Bopfingen wird am Freitag vor dem Landgericht Ellwangen ein Urteil erwartet. Die Richter entscheiden: War es Mord oder Totschlag?

Vor dem Landgericht Ellwangen wird am Freitag das Urteil im Fall des knapp zwei Jahre alten getöteten Jungen aus Bopfingen erwartet. Die Staatsanwaltschaft fordert gegen den 35-Jährigen Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Die Verteidigung plädierte für eine Haft unter 14 Jahren wegen Totschlags.

Landgericht Ellwangen: Staatsanwaltschaft fordert Haft wegen Mordes

Laut der Staatsanwaltschaft Ellwangen habe tiefer Hass auf den Jungen den 35-jährigen Lebenspartner der Mutter dazu gebracht, das Kleinkind zu quälen und schließlich im Oktober 2021 tödlich zu verletzen. Daher sei ein Mordmerkmal gegeben, so die Staatsanwaltschaft Ellwangen am Mittwoch. Die Verteidigung des Angeklagten hingegen forderte eine Verurteilung wegen Totschlags und damit eine Haftstrafe von unter 14 Jahren. Außerdem soll der Angeklagte wegen seiner Alkoholsucht in eine Entzugsklinik eingewiesen werden.

Revisionsprozess: 14 Jahre Haft im ersten Prozess

Im ersten Prozess gegen den 35-jährigen Angeklagten wurde dieser zu 14 Jahren Haft wegen Totschlags und schwerer Misshandlung von Schutzbefohlenen verurteilt. Das Gericht hatte keine Mordmerkmale gesehen. Die Staatsanwaltschaft, die auf eine lebenslange Haftstrafe plädiert hatte, legte draufhin Revision ein. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil daraufhin zurückgewiesen. Die Mutter des Jungen war im November 2022 vom Landgericht Ellwangen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen durch Unterlassen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und neun Monaten verurteilt worden.