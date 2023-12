Nach dem blutigen Angriff auf einen Polizisten in Ulm ist das Urteil gegen die drei Männer nun rechtskräftig. Im August hatten die Angeklagten Revision eingelegt.

Wie der Bundesgerichtshof (BGH) am Donnerstag mitteilt, ist das Urteil des Landgerichts Ulm gegen die drei Männer rechtskräftig. Demnach hatten sie im Februar einen Polizisten in Zivil auf dem Kornhausplatz in der Ulmer Innenstadt in einen Hinterhalt gelockt, angegriffen und schwer verletzt.

Revision abgewiesen: Urteil wegen versuchten Mordes

Mit Abweisung der Revision, die die Verteidigung nach der Urteilsverkündung im August einreichte, bestätigt der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts Ulm: Wegen versuchten Mordens und gefährlicher Körperverletzung hatte die Kammer den 24- und den 25-Jährigen zu Freiheitsstrafen von elf sowie zehn Jahren verurteilt. Ein zum Tatzeitpunkt 18-Jähriger erhielt eine Jugendstrafe von sechs Jahren. Dem Opfer wurde ein Schmerzensgeld in Höhe von 20.000 zugesprochen.

Polizist setzte vor Angriff noch Notruf ab

Der im Bereich des Polizeipräsidiums Mannheim tätige Polizist war wegen einer Fortbildung in Ulm. Kurz vor dem Angriff hatte er im Ulmer Präsidium seine Dienstwaffe abgegeben und war in Zivil unterwegs. Er hatte die Männer und einen damals 13-jährigen Jungen angesprochen, weil sie maskiert waren und ihm verdächtig erschienen. Der 25-jährige Polizist verständigte den Notruf und wollte der Gruppe folgen, als er von ihnen angegriffen wurde.