Makabrer Fund: Passant entdeckt Urne an Badesee in Lorch

Eine Urne an einem Badesee bei Lorch beschäftigt die Polizei im Ostalbkreis. Die Beamten ermitteln jetzt wegen Störung der Totenruhe, denn in der Urne waren sterbliche Überreste.

An dem an heißen Tagen viel besuchten Badesee in Lorch-Waldhausen hat ein Passant am Montag eine Urne entdeckt. Sie stand laut Polizei am Ufer des Sees. In der Urne befanden sich die sterblichen Überreste einer im Jahr 2010 gestorbenen Person.

Urne war in Schwäbisch Gmünd beigesetzt

Das konnte anhand einer Nummer auf einem Schamottstein festgestellt werden, der bei Feuerbestattungen in den Sarg und später zur Asche in die Urne gelegt wird. Die Urne war in einem anonymen Gräberfeld auf dem Dreifaltigkeitsfriedhof im nahegelegenen Schwäbisch Gmünd beigesetzt worden.

Dort wurde sie ausgegraben und zu dem knapp 20 Kilometer entfernten See gebracht. Von wem und warum - dazu erhofft sich die Polizei Zeugenhinweise.