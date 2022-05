Münsterbauhütte präsentiert UNESCO-Urkunde

per Mail teilen

Am Dienstagmittag hat die Ulmer Münsterbauhütte die Urkunde für die Aufnahme des Bauhüttenwesens ins Immaterielle UNESCO-Kulturerbe präsentiert. Die Urkunde war vor wenigen Tagen in Straßburg überreicht worden, nach Corona-bedingter zweijähriger Verzögerung. Hüttenmeister Andreas Böhm sieht in der Aufnahme Ansporn, Wertschätzung und Qualitätssicherung für die traditionelle Arbeit der Bauhütten. Die Urkunde wird künftig zusammen mit der Dauerausstellung zur Arbeit der Bauhütte im Erlebnisraum "m25" der Stadt Ulm zu sehen sein. Die UN-Kulturorganisation Unesco würdigte mit der Auszeichnung im Dezember 2021 den internationalen Modellcharakter der Bauhütten.