Unwetter von Ulm bis Aalen: Bahnstrecke, Bäume und Häuser beschädigt

Bei den Unwettern in der vergangenen Nacht sind viele Bäume umgestürzt. Auf der Remsbahn war zwischen Schwäbisch Gmünd und Essingen zeitweise der Bahnverkehr eingestellt.

Gewitter, Sturmböen und Starkregen haben in der Nacht zu Donnerstag auch in der Region Schäden verursacht. In Neu-Ulm sorgte ein Blitzschlag bei einem Mehrfamilienhaus für Aufregung. Im Ostalbkreis war die Bahnstrecke zwischen Schwäbisch Gmünd und Essingen vorübergehend gesperrt.

Bahnbetrieb zeitweise eingestellt

Zeugen hatten gemeldet, ein umgestürzter Baum habe bei Böbingen Kontrakte zur Oberleitung und verursache Funken. Die Bahnbetrieb wurde vorsorglich eingestellt. Ein Servicemitarbeiter der Bahn konnte den Schaden beheben. Der Sturm hatte einen großen Ast heruntergerissen. Die Störung dauerte von 20 Uhr bis etwa 23.30 Uhr.

Umstürzender Baum beschädigt Haus in Neu-Ulm

In Neu-Ulm traf ein Blitz einen großen Ahornbaum. Wie Augenzeugen berichten, schlug der Blitz kurz vor Mitternacht ein. Erst zweieinhalb Stunden stürzte der Baum um. Die Baumkrone fiel auf das Dach eines Mehrfamilienhauses. Durch die Wucht, so die Polizei, wurden Glassplitter der zerborstenen Fenster regelrecht in die Wohnungen katapultiert. Eine 54-jährige Bewohnerin kam mit dem Schrecken davon.

In Schwäbisch Gmünd stürzte beim Hallenbad ein Baum auf mehrere Autos. In Günzburg fiel ein Baugerüst um. Auch an vielen anderen Orten waren Feuerwehren vor allem wegen umgestürzter Bäume im Einsatz.