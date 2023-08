Die Unwetter haben in der Nacht auf Freitag in der Region Schäden angerichtet. In Nördlingen wurden zehn Menschen auf einen Festival verletzt. In Westerheim kippte ein Wohnmobil um.

Schwere Unwetter sind am Donnerstagabend über die Region Donau-Iller und Ostwürttemberg gezogen. Auch Bayerisch-Schwaben war betroffen. Das Flugplatzgelände in Nördlingen (Kreis Donau-Ries), auf dem das "BigBikeMeet"-Festival stattfindet, wurde teilweise verwüstet. Auf dem Gelände stürzten laut Polizei ein Gerüst und Bauzäune um. Zehn Menschen wurden von umherfliegenden Gegenständen getroffen und verletzt. Drei von ihnen mussten zunächst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Stromversorgung auf dem Gelände brach teilweise zusammen. Das Wetter in Suchen Ast trifft Wohnmobil auf Campingplatz in Westerheim Auf dem Campingplatz in Westerheim (Alb-Donau-Kreis) stürzte ein schwerer Ast auf ein Wohnmobil. Es kippte um. Vater und Sohn konnten laut Polizei über die Dachluke aussteigen und blieben unverletzt. Blitzeinschlag in Mittelbiberach In Mittelbiberach setzte ein Blitz den Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Brand. Verletzt wurde niemand. Der Schaden liegt bei 80.000 Euro. Ein Blitzeinschlag in ein Haus in Abtsgmünd (Ostalbkreis) verlief glimpflich. Auf der B28 bei Neu-Ulm schleuderte ein Auto auf regennasser Fahrbahn gegen einen Lastwagen. Der Fahrer wurde verletzt. In Heidenheim stürzten nach Angaben der Stadt einige Bäume auf Waldwege. Der Regen spülte darüber hinaus Wege aus. In der Theodor-Heuss-Straße lief eine Unterführung mit Wasser voll. Baden-Württemberg Umgestürzte Bäume, mehrere Verletzte Starke Gewitter mit Orkanböen: Mann von Baum erschlagen Über Baden-Württemberg sind am Donnerstagabend teils schwere Gewitter hinweggezogen. In manchen Regionen richtete das Unwetter Schäden an und beschäftigte die Feuerwehr. 12:00 Uhr SWR1 Baden-Württemberg SWR1 Baden-Württemberg Polizei und Feuerwehr in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis im Dauereinsatz Die Feuerwehren und Rettungsdienste in Ulm und dem Alb-Donau-Kreis rückten nach Angaben der Rettungsleitstelle zu gut 50 Einsätzen aus, vor allem, weil umgestürzte Bäume und abgerissene Äste Straßen blockierten. Das Polizeipräsidium Ulm meldet 60 Einsätze, das Präsidium in Aalen für den Ostalbkreis 10 Einsätze.