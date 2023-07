Das Unwetter von der Nacht zu Mittwoch sorgt weiter für Verspätungen und Zugausfälle: Die Bahnstrecke Ulm-München ist derzeit gesperrt, die ICE-Züge Ulm-Stuttgart fallen aus.

Die Folgen des Unwetters, das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auch über den Großraum Ulm gefegt ist, sorgen weiter für Behinderungen, vor allem im Bahnverkehr. Die Bahnstrecke Ulm-Augsburg-München ist laut Mitteilung der Bahn derzeit gesperrt. Reisende werden gebeten, Züge über Nürnberg zu nutzen. Zudem fallen derzeit die ICE-Züge Ulm-Stuttgart aus.

Unwetter: Behinderungen auf Bahnstrecke Ulm-Friedrichshafen

Auch im Regionalverkehr gibt es aktuell Zugausfälle und Verspätungen: So ist die Strecke Ulm-Friedrichshafen südlich von Biberach wegen umgestürzter Bäume streckenweise gesperrt. Wann die Störungen behoben sind, ist noch unklar. Man arbeite mit Hochdruck daran, heißt es von der Bahn.

Polizei und Feuerwehr zwischen Ostwürttemberg und Oberschwaben hatten in der gestrigen Nacht alle Hände voll zu tun. Bei den Leitstellen der Polizei gingen demnach mehrere hundert Notrufe ein, vor allem wegen umgestürzter Bäume. Die meisten Einsätze gab es zwischen Ulm und Biberach. So war etwa die B30 zwischen Biberach und Unteressendorf zeitweise nicht befahrbar. Der Ostalbkreis kam nach Polizeiangaben verhältnismäßig glimpflich davon, dort gab es vor allem umgestürzte Bäume. Der entstandene Schaden dürfte nach ersten Schätzungen insgesamt in die Hunderttausende gehen.

Unwetter: Blitze verursachen mehrere Brände

Zudem gab es mehrere Brände: In Ulm-Jungingen und in Leipheim (Kreis Günzburg) schlugen Blitze in Dachstühle ein. In Ulm-Jungingen brannte der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses. Nach Angaben der Feuerwehr schreckte ein lauter Knall die Menschen aus dem Schlaf. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten unverletzt das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr musste für die Löscharbeiten das Dach aufwändig öffnen, die Dachwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar.

In Leipheim brannte ebenfalls ein Dachstuhl, nach Polizeiangaben war das Feuer schnell gelöscht. In Ulm-Wiblingen brannte ein Wohnmobil, verletzt wurde niemand. Wohl unabhängig von dem Unwetter geriet später in der Nacht in Ulm-Wiblingen eine Scheune in Brand und wurde komplett zerstört. Wie die Feuerwehr mitteilte, griff das Feuer auf ein benachbartes Wohnhaus über, konnte aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand nicht von dem Unwetter verursacht wurde. Den bei den beiden Bränden entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt 150.000 Euro.

In Ulm-Wiblingen hat in der Nacht auf Mittwoch eine Scheune gebrannt. Weil das Feuer erst mehrere Stunden nach dem Unwetter ausbrach, geht die Polizei davon aus, dass es nicht durch Blitzschlag verursacht wurde. Marius Ungar

Sturm: Umgestürzter Baum auf der A8 bei Ulm - mehrere Verletzte

Durch das heftige Unwetter stürzte in der Nacht ein Baum auf die A8 zwischen Ulm-Ost und Ulm-West in Fahrtrichtung Stuttgart auf die Fahrbahn. Beim Ausweichen kollidierte ein Lkw mit einem Auto, auch ein Reisebus ohne Passagiere war von dem Ausweichmanöver betroffen. Mehrere Personen wurden laut Feuerwehr leicht verletzt. Der Baum war demnach schnell beseitigt und die A8 wieder frei. Insgesamt rückte die Feuerwehr vor allem wegen umgestürzter Bäume aus. In Ochsenhausen im Kreis Biberach deckte der Sturm Teile der Klosterkirche ab. Wie groß der Schaden dort ist, ließ sich in der Nacht nicht sagen.