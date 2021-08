Der Deutsche Wetterdienst hat bei dem Unwetter in Schwäbisch Gmünd am Mittwoch außergewöhnliche Regenmengen registriert. An einer nahegelegenen Wetterstation in Göggingen kamen demnach rund 100 Liter pro Stunde runter.

Laut Uli Kümmerle vom Deutschen Wetterdienst blieben die Schäden allerdings einigermaßen überschaubar. Das könnte ihm zufolge damit zusammenhängen, dass sich die Wassermassen auf insgesamt drei Flüsse verteilt haben. Solche Regenmengen seien aber im Schnitt nur alle hundert Jahre zu erwarten.

Während des EM-Spiels ging es los

Als beim EM-Fußballspiel Deutschland - Ungarn in München das Unwetter tobte, standen im Ostalbkreis schon viele Straßen und Keller unter Wasser. Danach traf es auch den Landkreis Biberach und die Region Donau-Iller. Laut Polizei ist bei dem Unwetter niemand verletzt worden. Aber die Schäden sind hoch. Keller liefen voll. Mehrere Straßen, darunter die B19 bei Abtsgmünd und etliche Straßen in Schwäbisch Gmünd wurden überschwemmt. Geröll und Äste blieben liegen.

In Schechingen hagelte es heftig. Hier musste die Eisschicht mit einem Radlader von mehreren Straßen geräumt werden. Ab 20:00 Uhr zog das Unwetter über den Raum Schwäbisch Gmünd und verursachte in mehreren Unterführungen Hochwasser. Die Unterführungen in der Taubentalstraße, der Nepperbergstraße, der Pfitzerstraße, der Graf-von-Soden-Straße und der Lindenfirststraße wurden laut Polizei überflutet In den Wassermassen blieb ein Fahrzeug in der Unterführung Pfitzerstraße stecken. Der Fahrer konnte befreit werden. Neben Feuerwehr, Polizei und städtischem Bauhof war auch das Technische Hilfswerk mit starken Pumpen im Einsatz.

Feuerwehr im Dauereinsatz

Manche Einsatzstellen habe die Feuerwehr wegen der Überflutungen nicht erreicht, sagte der Kreisbrandmeister des Ostalbkreises, Otto Feil dem SWR am Donnerstagmorgen. In Schwäbisch Gmünd wurden schlimme Erinnerungen an das Unwetter vom Mai 2016 wach. Vor fünf Jahren ertranken in der Taubentalunterführung ein 21-jähriger Autofahrer und ein 38-jähriger Feuerwehrmann, der ihm helfen wollte.

Im Ostalbkreis wurde die Feuerwehr laut Feil bis zum Donnerstagmorgen zu 180 Einsätzen gerufen.

Schweres Unwetter im Landkreis Biberach

Besonders stark vom Unwetter betroffen war auch der Kreis Biberach. Laut Landratsamt gab es 900 Einsätze. Viele Straßen im Bereich südlich von Biberach waren am Donnerstagmorgen noch überflutet und nicht befahrbar. So auch die B30 zwischen Jordanei und Ummendorf. Das Jordanbad selbst war ebenfalls betroffen. Straßensperrungen gab es auch in Ummendorf und Rißegg.

Viele Einsätze auch im Raum Ulm

Auch in Ulm und im Alb-Donau-Kreis sorgte der Starkregen erneut für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Der Notruf war zeitweise überlastet. Besonders betroffen war der Bereich rund um Ehingen. Hier wurden aus anderen Städten und Gemeinden im Alb-Donau-Kreis zusätzliche Feuerwehren zu Hilfe gerufen.

Zwischen Hüttisheim und Humlangen kam ein junger Autofahrer bei Starkregen von der Straße ab. Sein Wagen stieß gegen ein Betonrohr. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Laut Polizei wurde der 23-jährige Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Autobahnunterführung in Illertissen geflutet

Auch in den bayerischen Kreisen Günzburg und Neu-UIm haben Starkregen und Hagel in der vergangenen Nacht vielerorts Schäden verursacht. Nach Angaben der Polizei waren Straßen und Gehwege überschwemmt, Keller liefen voll. In Wattenweiler (Landkreis Günzburg) war nicht nur die Ortsdurchfahrt der B16 überflutet, sondern auch das Feuerwehrhaus. Der erste Einsatz war deshalb vor und im eigenen Haus. Auf der Mittelschwabenbahn zwischen Krumbach und Mindelheim fielen Züge aus.

In einer Autobahnunterführung bei Illertissen (Kreis Neu-Ulm) blieben drei Autos wegen Überflutung stecken. Nach Abfließen des Wassers fanden Feuerwehr und Polizei zahlreiche Kennzeichen, die beim Durchfahren der Fluten verloren gingen.

Umgestürzte Bäume blockieren Straßen

Bäume stürzten auf Straßen, auch auf die A7 zwischen Altenstadt und Illertissen. Im Industriebetrieb Mapal in Altenstadt gab es Überflutungen.

Nach Schätzung des Neu-Ulmer Kreisbrandrates Bernhard Schmidt arbeiteten 1.000 Feuerwehrleute bei rund 400 Einsätzen.