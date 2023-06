Bei einem Zusammenstoß mit einem Fußgänger in Unterschneidheim hat sich in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Radfahrer am Kopf verletzt und schwebt seitdem in Lebensgefahr.

In Unterschneidheim (Ostalbkreis) ist ein Radfahrer am Samstag zu nah an einem Fußgänger vorbeigefahren. Das teilte die Polizei Aalen mit. Gegen ein Uhr nachts näherte er sich auf einem engen Feldweg vom nahegelegenen Badesee kommend. Der Radfahrer streifte den Fußgänger an der Wade, fiel dabei vom Rad und verletzte sich lebensgefährlich am Kopf. Der Fußgänger blieb unverletzt. Der 42-jährige Radfahrer kam nach dem Unfall zur Behandlung in ein Krankenhaus und schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Das bestätigte die Polizei auf SWR-Nachfrage. Er habe bei dem Zusammenstoß keinen Helm getragen. Man konnte keine Spuren von Alkohol im Blut nachweisen. Die Polizei mutmaßt, dass beide vom nahegelegenen Badesee in Unterschneidheim kamen.