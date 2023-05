Ein Gleitschirmflieger ist in Unterschneidheim (Ostalbkreis) beim Start abgestürzt und schwer verletzt worden. Er wollte sich von einer Seilwinde in die Luft ziehen lassen.

Ein Gleitschirmflieger ist beim Start aus mehreren Metern Höhe abgestürzt und hat sich dabei schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, startete der 64-jährige Mann vom Flugplatz Walxheim, einem Teilort von Unterschneidheim (Ostalbkreis), am Samstagmittag. Er nutzte einen sogenannten Windenstart. Dabei lässt ich der Gleitschirm-Pilot von einer Seilwinde am Boden in die Luft ziehen. Am höchsten Punkt klinkt er sich dann aus.

Gleitschirmflieger wohl wegen Fehler beim Start abgestürzt

Doch offenbar ging beim Start etwas schief, die Polizei spricht von einem Pilotenfehler. Der Start musste abgebrochen werden. Dabei stürzte der Senior aus etwa vier bis fünf Metern Höhe auf den Boden und zog sich Knochenbrüche an einer Schulter zu. Er kam zur Behandlung ins Krankenhaus Ellwangen.