Das Amtsgericht Schwäbisch Gmünd hat die Inhaberin eines Reinigungsunternehmens wegen der Hinterziehung von Sozialabgaben zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Das Gericht sah es laut Mitteilung als erwiesen an, dass die 41-Jährige über drei Jahre hinweg Abgaben in Höhe von rund 130.000 Euro nicht abgeführt hat. Sie muss die hinterzogenen Sozialbeiträge rückerstatten und zudem ein Bußgeld in Höhe von mehr als 40.000 Euro zahlen. Die Unternehmerin hatte unter anderem Bewohner aus Flüchtlingsunterkünften unterhalb des Mindestlohns schwarz beschäftigt und die Löhne zum Teil in bar ausgezahlt.