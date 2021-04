CDU-Politikerinnen und -Politiker aus der Region haben unterschiedlich auf den Vorschlag des Parteipräsidiums reagiert, mit Armin Laschet als Kanzlerkandidaten in den Wahlkampf zu gehen.

Die langjährige EU-Abgeordnete Inge Gräßle aus Heidenheim begrüßt die Entscheidung für Laschet. Sie sei logisch und richtig gewesen. Alles andere sei absurd und eine Selbstaufgabe der Partei, so Gräßle im SWR. Laschet habe viel, um das Amt des Bundeskanzlers auszufüllen. Laut Gräßle gelte es jetzt, Laschet den Wählerinnen und Wählern bekannt zu machen. Wenn die Union jetzt nicht geschlossen auf die Entscheidung reagiere, könne sie die Bundestagswahl gleich vergessen, so die Heidenheimerin.

Kiesewetter für Laschet

Der Aalener CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter hält es für den richtigen Weg, den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet durch die Kanzlerkandidatur zu stärken. Im September komme es darauf an, wie Deutschland aus der Krise komme, so Kiesewetter. "Dafür brauchen wir einen erfahrenen Regierungschef und das ist Armin Laschet", so Kiesewetter. Laschet sei in einer schwierigen Situation, er müsse eine desolate Partei aufrichten.

Dass Laschet in Umfragen hinter Söder liegt, ist für Kiesewetter nicht tragisch. "Bundesgesundheitsminister Spahn wurde im November noch gehypt und heute?" so Kiesewetter im SWR.

dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Barthle sieht CDU-Vorsitzenden kritisch

Der Bundestagsabgeordnete Norbert Barthle aus Schwäbisch Gmünd sieht die Entscheidung pro Laschet kritisch. Sie sei aber zu erwarten gewesen, so Barthle. Für Baden-Württemberg wäre Söder besser gewesen, so Barthle im SWR. Dennoch hoffe er, dass sich die Partei jetzt geschlossen hinter Armin Laschet versammelt.