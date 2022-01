Beim Einkaufen gibt es wieder unterschiedliche Corona-Regelungen in Baden-Württemberg und Bayern, also auch in Ulm und Neu-Ulm. Das bayerische Verwaltungsgericht hat die 2G-Regel für einige Bereiche im Einzelhandel gekippt. Anders als in Ulm dürfen in Neu-Ulm auch Ungeimpfte etwa in Bekleidungshäusern, Blumenläden, Buchhandlungen und Spielzeuggeschäften einkaufen. Diese Händler in Neu-Ulm müssen auch keine 2G-Kontrollen mehr durchführen.