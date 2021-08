Während in Baden-Württemberg nicht mehr die Inzidenz den Alltag bestimmt, greifen auf bayerischer Seite nach wie vor bei steigenden Werten verschärfte Regeln. Ein Überblick.

Die Inzidenzwerte im Stadtkreis Ulm und im benachbarten Landkreis Neu-Ulm auf der bayerischen Donauseite unterscheiden sich aktuell zwar nur minimal, dennoch gelten unterschiedliche Regeln. In Baden-Württemberg werden die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen zwar noch berücksichtigt, doch bereits seit Mitte August gibt es eine neue Corona-Verordnung.

So nah und trotzdem so unterschiedlich: In Neu-Ulm und Ulm gelten wieder verschiedene Corona-Regeln.

Demnach gilt in Ulm eine Testpflicht unter anderem in der Innengastronomie und in kulturellen Bereichen für diejenigen, die nicht geimpft oder genesen sind. Die vier Inzidenzstufen, die vorher für die Regeln entscheidend waren, sind weggefallen. In den meisten Fällen genügt der normale Schnelltest. Bei Diskotheken und Clubs wird aber ein PCR-Test benötigt. Im Stadtkreis Ulm liegt die Inzidenz aktuell über der 50er-Marke, genauso wie im Kreis Neu-Ulm und im Kreis Günzburg.

Im Gegensatz zur baden-württembergischen Donaustadt gelten nach Angaben der bayerischen Landratsämter aber ab Donnerstag wieder verschärfte Regeln - etwa Kontaktbeschränkungen: Erlaubt sind Treffen von Personen aus maximal drei Haushalten. Kinder bis 14 Jahre sowie Geimpfte und Genesene zählen dabei nicht. Gleichzeitig gilt auch in Bayern gilt in Innenbereichen überwiegend die 3G-Regelung (Geimpft, Genesen, Getestet) - zum Beispiel bei Friseuren, Kosmetikern sowie in der Gastronomie.

An Veranstaltungen dürfen im Freien noch maximal 50 Gäste teilnehmen, im Innenbereich 25. Kurios ist, dass bei öffentlichen Veranstaltungen Geimpfte und Genesene mitgezählt werden, bei privaten Feiern dagegen nicht. An Grund- und Förderschulen müssen Kinder und Lehrkräfte wieder Maske tragen.

Die unterschiedlichen Corona-Regeln hatten in den vergangenen Monaten in Ulm und Neu-Ulm immer wieder für Unverständnis gesorgt. Mal durften in einer der beiden Städte Baumärkte öffnen, in der anderen dagegen nicht. Sogar für Eisdielen gab es unterschiedliche Vorgaben. Die beiden Stadtoberhäupter hatten im April sogar einen Brief an die zuständigen Ministerien in Baden-Württemberg und Bayern geschrieben und einheitliche Regelungen gefordert - offenbar ohne nachhaltigen Erfolg.