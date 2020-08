Nach sieben Wochen Zwangspause beginnt am Montag wieder der Unterricht - zumindest für einige Schüler. Am Vanotti-Gymnasium Ehingen bekommt jeder Schüler zum Öffnen der Türen einen speziellen Haken.

Am Johann-Vanotti-Gymnasium in Ehingen dürfen 220 Schüler der Abschlussklassen ab 4. Mai wieder zu Schule gehen. Allerdings gelten an ihrer Schule strenge Hygienevorschriften. Jeder Schüler und jede Schülerin bekommen einen Haken, mit dem sie die Türen öffnen können, damit sie die Griffe nicht mit der Hand berühren müssen. Die Plastik-Haken wurden mit Hilfe des 3D-Druckers der Schule gefertigt, erklärte Schulleiter Tobias Sahm.

Schulleiter Tobias Sahm vom Vanotti-Gymnasium in Ehingen demonstriert das Türöffnen mit einem Haken SWR Frank Wiesner

Getrennte Ein-und Ausgänge, Plexiglasscheiben im Sekretariat

In der Schule herrscht ab sofort Einbahnbetrieb. Das heißt, es gibt getrennte Ein-und Ausgänge. Das Gebäude verfügt über zwei Treppenaufgänge, so dass ein Richtungsverkehr der Schüler möglich ist. Schwarz-gelb-gestreifte Markierungen auf dem Fußboden zeigen an, wo sie entlang laufen sollen, so dass sich die Schüler nicht zu nahe kommen. Im Sekretariat der Schule wurden als Infektionsschutz Plexiglasscheiben installiert.

Der Haken zum Türöffnen wurde mit einem 3D-Drucker gefertigt SWR Frank Wiesner

Abstandhalten auch im Klassenzimmer

In jedem Klassenraum gibt es außerdem Seife, Desinfektionsmittel und Trockentücher fürs Händewaschen. Schulleiter und Hausmeister haben in jedem Raum die Abstände zwischen den Schulbänken ausgemessen und Stühle und Tische gerückt, um den 1,50 -Meter-Abstand zwischen den Schülern zu gewährleisten. Die Trinkwasserspender im Schulhaus wurden abgedeckt. Sie dürfen vorerst nicht mehr benutzt werden.

In den Klassenräumen gilt ein Abstand von 1,50 Metern zwischen den Schülern SWR Frank Wiesner

Schulbänke werden täglich desinfiziert

In der Oberstufe, zur Vorbereitung auf das Abitur, gibt es kein Klassensystem mehr, meinte Schulleiter Sahm. Die Schüler besuchen Kurse; jeder hat seinen eigenen, individuellen Stundenplan. Die Plätze in den Schulräumen bekommen die Schüler von den Lehrern zugewiesen. Die Schulbänke werden zudem täglich desinfiziert. Das müssten nicht die Schüler und Lehrer machen, so Sahm. Das übernehmen Reinigungskräfte der Stadt.