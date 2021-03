Einige Unternehmen in Ulm und Neu-Ulm planen eigene Impf-Kampagnen. Laut "Südwest Presse" hat das Rüstungsunternehmen Hensold die Gesundheitsbehörden aufgefordert, derzeit ungenutzten Impfstoff an Betriebe weiterzugeben, um Corona-Impfungen zu beschleunigen. Auch das Pharmaunternehmen TEVA sei vorbereitet, den Beschäftigten an den Standorten in Ulm und Blaubeuren eine Impfung anzubieten. Evobus in Neu-Ulm und die Sparkasse Ulm seien ebenso bereit, Mitarbeiter zu impfen.