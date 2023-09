Produktion und Arbeitsplätze ins Ausland verlagern? Kommt für den Mittelständler Franke aus Aalen nicht in Frage. Ganz im Gegenteil: Das Unternehmen investiert kräftig auf der Ostalb.

Viele Firmen in Baden-Württemberg prüfen die Verlagerung der Produktion ins Ausland. Es geht allerdings auch anders: Der Weltmarktführer Franke investiert in Aalen (Ostalbkreis) 20 Millionen Euro. Es ist das größte Projekt der fast 75-jährigen Firmengeschichte.

"Um ganz ehrlich zu sein, hat sich diese Frage für uns gar nicht gestellt", sagt der Geschäftsführer der Franke GmbH in Aalen, Daniel Groz, im Interview mit dem SWR, auf die Frage, ob sich die Geschäftsführung eine Verlagerung der Produktion ins Ausland überlegt hat. Der Ertrag, der am Standort Aalen erwirtschaftet worden ist, sei in den mehr als 70 Jahren der Firmengeschichte, immer in den Standort investiert worden, so Groz weiter.

In dem Gebäude oben rechts (mit dem roten Ziegeldach) begann vor 74 Jahren die Firmengeschichte von Franke. Heute verteilen sich die Firmengebäude des Unternehmens auf beiden Seiten der Oberen Bahnstraße. SWR

Mit Kugellagern zum Weltmarktführer

Mit Hilfe kleiner Kügelchen ist Franke zum Weltmarktführer geworden. Mit einem ganz speziellen System verbaut Franke kleine Metallkugeln in sogenannte Drahtwälzlager. Diese Kugellagersysteme werden in Computer-Tomographen eingebaut. Global Player wie Siemens, Philips oder Toshiba gehören zu den Kunden von Franke. Das Unternehmen generiert damit 40 Prozent seines Umsatzes.

Über Jahrzehnte hat die Franke GmbH dieses Nischenangebot immer weiterentwickelt. Dafür hat Franke auch selbst Maschinen gebaut, die es weltweit nirgendwo anders gibt. Das Knowhow ist so geheim, dass dieser Bereich der Produktion bei einer Besichtigung auch nur von Weitem fotografiert werden darf.

Top secret: Der Bereich mit selbstgebauten Maschinen darf nur von Weitem fotografiert werden. SWR

Argumente für den Wirtschaftsstandort Ostalb

350 Beschäftigte arbeiten bei Franke, aktuell gibt es 30 Auszubildende und Duale Studenten. Viele von ihnen kommen von der Hochschule Aalen. Das ist für das Unternehmen ein wichtiger Standortvorteil. Es profitiert von Bildungspartnerschaften in vielen Bereichen. Denn die Firma braucht auch in Zukunft Spezialisten.

In solche Metallringe werden bei Franke Kugellager eingebaut. Diese Ringe werden von anderen Firmen dann in Computer-Tomographen eingesetzt. SWR

Manufaktur neben Hightech

Auch wenn in den Fabrikhallen von Franke zum Teil hochmoderne Maschinen arbeiten, die von Hightech geradezu strotzen - im Unternehmen gibt es auch viele Bereiche, in denen Handarbeit gefragt ist, echte Manufaktur. In einem Bereich werden Metallringe mit Hilfe eines Lichtstrahls überprüft. Das menschliche Auge erkennt, wo der Draht gerichtet werden muss. "Wir benötigen für unsere Produkte viel Knowhow und Qualifikation", sagt dazu Daniel Groz.

Blick in die Manufaktur. Ein Mitarbeiter richtet hier Metalldrähte. SWR

Größte Investition der Firmengeschichte

Jetzt baut die Franke GmbH am Standort Aalen eine neue Produktionshalle. Es ist die größte Investition der Firmengeschichte. "Der Zeitpunkt ist gut gewählt", sagt Daniel Groz. Eine solche Maßnahme müsse über einen Zeitraum von 30 Jahren gesehen werden. In diesem gebe es immer konjunkturelle Dellen.

Die Geschäftsleitung unter Daniel Groz hat dieses Vorhaben vor sieben Jahren in die Wege geleitet, in der Niedrigzinsphase geplant und finanziert und glaubt jetzt, für den Bau den richtigen Zeitpunkt gefunden zu haben. Es sei zu spüren, dass Handwerker wieder mehr Kapazität hätten, Arbeiten günstiger würden. Franke erhofft sich durch diese Antizyklizität der Baumaßnahme Vorteile.

"Wir schätzen die Nähe zur Arbeit. Wir schätzen auch die Schönheit der Region."

Es sind aber nicht nur harte Standortfaktoren, die bei der Entscheidung eine Rolle gespielt haben, den Standort Aalen zu vergrößern. "Wir schätzen die Schönheit der Region", sagt Daniel Groz. Er selbst hat keine Lust, stundenlang im Stau zu stehen, seine Zeit an Flughäfen zu verbringen. So gehe es auch den Beschäftigten. Kaum einer habe einen längeren Weg zur Arbeit als 30 Minuten. Daniel Groz sagt: "Das ist eine topaktuelle Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit und Energieeffizienz."

Die aktuelle Baustelle von oben. In das Gebäude investiert das Unternehmen rund 20 Millionen Euro. In dem Bereich am linken Bildrand wird die Kantine untergebracht. SWR

Zum Thema Nachhaltigkeit passt auch ein Gebäudeteil, der am hinteren Ende des Neubaus entsteht. Hier zieht die Kantine ein, dort können auch die Beschäftigten anderer Unternehmen aus der Nachbarschaft essen. Ende nächsten Jahres soll das Projekt fertiggestellt sein. Ein weiterer Beweis für das Bekenntnis zum Standort in Aalen. Wie sagte Daniel Groz doch eingangs zum Thema Verlagerung ins Ausland: "Um ganz ehrlich zu sein, hat sich diese Frage für uns gar nicht gestellt."