Voith und AL-KO wegen Ukraine-Krieg besorgt

Wegen des Russland-Ukraine-Kriegs blicken Unternehmen in der Region alarmiert in die Zukunft. Der Fahrzeugbauer AL-KO in Kötz (Kreis Günzburg) beschäftigt in seinem Werk in Moskau 30 Mitarbeiter. Seit dem Kriegsausbruch stehe der AL-KO-Chef Harald Hiller im ständigen Kontakt mit der Niederlassung in Russland. "Wir müssen jedes Szenario durchdenken und arbeiten, um auf viele Entwicklungen vorbereitet zu sein", sagte Hiller dem SWR. Seine Mitarbeiter in Osteuropa berichteten ihm von Angst und großen Zukunftssorgen. "Im schlechtesten Fall müssen wir unsere Niederlassung in Moskau schließen", so Hiller. Die Situation mit Blick auf die Ukraine sei dramatisch. Ähnlich beurteilt der in Heidenheim ansässige Maschinenbaukonzern Voith die Situation. "Die Sicherheit unserer Mitarbeitenden hat in dieser Situation für uns höchste Priorität und wir stehen in engem Austausch mit den wenigen ukrainischen Kollegen, die vor Ort für Voith arbeiten", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Voith könne die Folgen aktuell noch nicht beurteilen.