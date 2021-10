Fliegergruppe Heidenheim/Steinheim: Werkstatt im Schulkeller

per Mail teilen

Winterzeit ist Wartungszeit, auch für die Fliegergruppe Heidenheim/Steinheim. Doch dafür müssen die Vereinsmitglieder in den Keller des Schiller-Gymnasiums. Und die Segelflieger auch.

Die Segelflugzeuge in den Keller zu bekommen ist gar nicht so einfach: Der Treppenabgang neben der Tischtennisplatte im Innenhof fällt kaum auf. Er ist mit schweren Metallgittern abgedeckt, zwei Vereinsmitglieder drücken von unten gegen die Gitter und entfernen sie nacheinander. Jetzt ist der etwa anderthalb Meter breite Treppenabgang sichtbar - da sollen gleich fünf Segelflugzeuge in Einzelteilen durchpassen. Einen praktischeren Einstieg könnte sich Lehrer und Segelflieger Christoph Weber schon vorstellen. Aber die Vorteile der unterirdischen Werkstatt überwiegen.

"Wir haben da unten ja einen sehr großen Raum, das ist ja komplett unter der Turnhalle, mit sehr viel Platz für die großen Flugzeugteile...ein Flügel misst sieben bis zehn Meter."

Zahlreiche Hände bugsieren den Segelfliegerrumpf in den Keller

Schließlich kommen die Segelflugzeuge auf dem Hof des Heidenheimer Schiller-Gymnasiums an - jeweils ein Rumpf und zwei Tragflächen in insgesamt vier Anhängern. Sie werden behutsam entladen. Und dann wird es spannend: Das größte Einzelteil, der Rumpf des Zweisitzers "Duo Discus", ist dran. Zahlreiche Hände greifen das Flugzeugteil von allen Seiten und bugsieren es Stufe für Stufe in die Keller-Werkstatt. Links und rechts sind nur wenige Zentimeter Puffer. Sollte der Flieger Schaden nehmen, könnte das teuer werden. Ein neuer Zweisitzer kostet ähnlich viel wie ein Ferrari. Dann ist der Rumpf ohne Schäden im Keller angekommen.

"Also das war jetzt der größte Doppelsitzer, den wir haben, mit zwanzig Metern Spannweite und auch das schwerste Teil - unhandlich zum Greifen, auch wegen der glatten Kunststoffoberflächen."

Nach knapp zwei Stunden sind alle Flugzeuge im Keller. In der unterirdischen Werkstatt werden sie in den nächsten Monaten gehegt und gepflegt. Und die Werkstatt selbst verströmt mit ihren Lichtschaltern und Steckdosen aus Bakelit aus den 30er Jahren historisches Flair. Hier seien früher tatsächlich viele Flugzeuge gebaut worden, erzählt Vereinsmitglied Arthur Penk. Er weiß es sehr zu schätzen, Teil der Fliegergruppe Heidenheim/Steinheim zu sein.