Die Polizei hat am Samstag eine junge Frau aus dem Verkehr gezogen, die offenbar Probleme hatte, sich auf der Fahrbahn zu halten. In Schlangenlinien war sie in Richtung Giengen unterwegs.

Am Samstag, kurz nach Mitternacht, ist laut Polizei eine junge Frau mit ihrem Motorroller auf der Landesstraße von Herbrechtingen in Richtung Giengen an der Brenz (Landkreis Heidenheim) unterwegs gewesen. Ein Streifenwagen folgte ihr zu diesem Zeitpunkt. Den Beamten sei die "doch sehr eigenartige Fahrweise" der Frau aufgefallen, die deutliche Schlangenlinien fuhr und ziemliche Probleme hatte, auf ihrer Fahrbahn zu fahren und auch dort zu bleiben.

Rollerfahrerin in Giengen gestoppt: Drogenschnelltest positiv

Am Ortseingang Giengen hielt die Polizei die Rollerfahrerin an. Die junge Frau soll völlig benommen gewirkt haben, so die Polizei. Erste durchgeführte Drogenschnelltests sprachen auf nahezu alle verbotenen Rauschgifte an. Bei den Schnelltests wird unter anderem auf Kokain, Heroin und THC getestet, heißt es auf Anfrage des SWR.

In ihren Taschen hatte die Frau noch weiteres Rauschgift gebunkert. Sie muss nun mit mehreren Strafanzeigen entgegen, denn einen erforderlichen Führerschein für diesen Roller hatte die Frau ebenfalls nicht.