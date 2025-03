21-Jähriger klaut in Ulm Auto und fährt es zu Schrott

Ein 21-Jähriger soll in Ulm unter Drogen ein Auto gestohlen und es dann kaputt gefahren haben - mit dem Besitzer auf dem Beifahrersitz. Der Mann versuchte vergeblich, die Fahrt zu stoppen.

In Ulm hat ein junger Mann laut Polizei ein Auto gestohlen. Er habe den Wagen bei einer rasanten Fahrt zu Schrott gefahren. Der 29-jährige Besitzer hatte das Auto am Montag nur kurz am Universum Center in der Ulmer Innenstadt abgestellt. Dabei hatte er den Schlüssel stecken lassen.

Der 21-jährige Tatverdächtige habe die Gelegenheit genutzt und sei mit dem Auto losgefahren. Dem Besitzer sei es noch gelungen, auf den Beifahrersitz zu springen. Es gelang ihm laut einem Polizeisprecher aber nicht, die Fahrt zu stoppen.

Unfall mit Sachschaden und einem Leichtverletzten

Der Fahrer gab Gas und prallte auf seiner kurzen, schnellen Fahrt erst gegen eine Hecke, dann gegen eine Mauer. Am Wagen sei ein Totalschaden entstanden. Weil die Fahrertür klemmte, kletterte der 21-Jährige über den Rücksitz aus dem Auto und floh. Der Besitzer auf dem Beifahrersitz wurde leicht verletzt.

Auf der Flucht an der nächsten Bushaltestelle gefasst

Die Polizei fasste den Tatverdächtigen an einer Bushaltestelle am Universum Center. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann mutmaßlich unter Drogen stand. Einen Führerschein hatte der 21-Jährige nicht.